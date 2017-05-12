ABD: PKK'ya silah vermedik vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşme fırsatı bulduğu Londra'daki Somali Konferansı'ndan dönerken uçakta gazetecilere konuştu.

"BU SORUNU AŞACAĞIZ"

ABD'nin Rakka operasyonu için PKK'nın bir kolu olan YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah gönderme kararı alması nedeniyle Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine de değinen Mattis, iki ülkenin bu sorunu aşacağından emin olduğunu belirtti.

Mattis, "hem Türkiye ve NATO'nun güvenliğine hem de IŞİD'e karşı sürdürülen operasyona gereken önem verilerek bu durumun üstesinden gelineceğine dair hiçbir şüphesi olmadığını." ifade etti.

"TÜRKİYE'YE YÜZDE YÜZ KATILIYORUZ"

ABD Savunma Bakanı, "Türkiye'nin, terör örgütü PKK konusundaki endişesine yüzde yüz katılıyoruz. PKK Türkiye'de aktif bir isyan yürütüyor, masum Türk sivillerin ve Türk askerlerinin öldürülmesinden sorumlular. NATO ortağımız olarak Türkiye'yi PKK ile mücadelesinde destekliyoruz ve tüm NATO ülkeleri gibi PKK'ya karşı Türkiye'nin yanındayız." diye konuştu.

"PKK'YA SİLAH VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ"

Mattis, "PKK'ya hiçbir zaman silah vermedik. Asla vermeyiz, vermeyeceğiz de" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, Başbakan Yıldırım ile gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık görüşmeyi de "dürüst, şeffaf ve faydalı" olarak tanımladı.

TÜRKİYE'YE GARANTİ VERİYORLARMIŞ

İngiltere ve BM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Somali Konferansı için gittiği Londra'da Yıldırım ile görüşen Mattis'in, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi korumaya olan bağlığını teyit ettiği açıklanmıştı.