ABD PKK'ya yapacağı destek için DEAŞ'ı bahane etti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, terör örgütlerine verecekleri destekleri DEAŞ kılıfıyla örtmeye çalıştı. "DEAŞ ile mücadeleden dolayı ve Suriye'deki muhaliflerin sınırlarını soruması için" yalanına sığınan Binbaşı, PKK/PYD ve uzantıları SDG'ye 250 milyon dolar verileceğini açıkladı.

TERÖRİSTLERE 300 MİLYON DOLAR

Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor." dedi.

ABD, Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK’yı da "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon’un ayrıca Suriye’de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.

DEAŞ BAHANESİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu bağlamda ABD’nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.

Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir." dedi.