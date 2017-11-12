ABD polisi 9 yaşındaki otistik çocuğu tutukladı

Şiddet ve gözaltılar ile gündeme gelen ABD polisi yine çok tartışılacak bir olayın altına imzasını attı. İndiana eyaletinde bulunan bir ilkokula şikayet üzerine gelen polisler, 9 yaşındaki bir çocuğu kelepçeleyip gözaltına aldı.

OTİSTİK ÇOCUĞA KELEPÇELİ GÖZALTI

Okulda kavga ettiği iddia edilen çocuk kendini diğerlerine karşı korumaya çalışırken kavga çıktı. Bunun üzerine öğretmenler kavgayı ayırmak yerine polise haber verdiler.

Olay yerine gelen polis memurları durum hakkındaki bilgi alırken, suçu 9 yaşındaki otistik çocuğa kestiler. Bunun üzerine çocuğun önce üzeri arandı, ardından arkadan ters kelepçelendi.

ÇOCUĞUN AĞLAMASI UMURSANMADI

Polislerin sorumsuz davranışı bununla da sınırlı kalmadı. 9 yaşında ve hiçbir suça bulunmyan bu otistik çocuğu kelepçeleyen polisler, daha sonra çocuğun üzerini aradılar. Üzerinde bir şey bulunmayan çocuk daha sonra emniyet merkezine götürülmek üzere araca bindirildi.

Görüntülerde yer almasa da görgü tanıklarının iddiasına göre çocuk karakola götürülerek nezarethaneye atıldı. Gözaltı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yaşananlara büyük tepki gösterilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. ABD polisi daha önce de küçük yaştaki otistik çocukları "şiddete meyil" sebebiyle gözaltına almıştı.