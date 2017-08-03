ABD polisi yine şiddete başvurdu: 1 ölü

YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.

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Merkel tatil kıyafetini değiştirmiyor

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İtalyan Alplerindeki Solda'da geçiren Merkel yine aynı kıyafetleri giydi.