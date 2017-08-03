ABD polisi yine şiddete başvurdu: 1 ölü

New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque'da polisin dur ihtarına uymayan bir kişi, motorsiklet ile polisten kaçmaya başladı.
POLİS MERMİ YAĞDIRDI
Bir süre sonra motorsikletinden inip yaya olarak kaçmaya başlayan adamı polis son kez uyardı, ardından adamın üzerine ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu yere yığılan adam, kısa süre içerisinde olay yerinde can verdi.
Görüntülerin ABD basınında büyük yankı uyandırmasının ardından polis hakkında soruşturma başlatıldı.
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Geçtiğimiz yıllarda siyahilere yönelik polis eylemlerinde çok sayıda ABD'li sokağa çıkmış, sokaklar savaş alanına dönmüştü.