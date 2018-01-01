ABD polislere silahlı saldırı: 1 ölü 6 yaralı

Denver kentinde Douglas kasabası yakınlarında meydana gelen olayla ilgili Douglas Şerifi açıklama yaptı.

ŞİKAYET TELEFONUNA GİTMİŞLERDİ

Sabah 06.00 sıralarında bir şikayet telefonuna cevap vermek üzere olay yerine giden polislerin kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. 1 polis öldü, 4'ü polis 6 kişi yaralandı.

SALDIRGAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonucunda 1 şerif yardımcısının öldüğü, 4'ünün ise yaralandığı belirtildi. Saldırganın ayrıca 2 sivili daha yaraladığı bildirilen açıklamada, şüpheli saldırganın vurularak öldürüldüğü kaydedildi.