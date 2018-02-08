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ABD PYD için Esad'a karşı savaştı

Terör örgütlerini destekleyen Amerika, artık onlar için savaşa da girmeye başladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Esad'ın saldırı düzenlediği PYD'nin uzantısı SDG için çatışmaya girdi.

AA | 08.02.2018 - 03:49..
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ABD PYD için Esad'a karşı savaştı

ABD'nin tırlarla silah taşıdığı PYD, Esad rejimi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anında teröristlerin karargahında bulunan ABD askerleri, Suriye ordusuna karşı ateş açtı.

DEAŞ YALANI DEVREYE SOKULDU

Yaşanan çatışmanın ardından ABD, PYD birliğini DEAŞ ile mücadelede ortak olarak gördükleri için savunmaya geçtiklerini belirtti.

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi.” ifadesi yer aldı.

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