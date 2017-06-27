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ABD, PYD/ PKK'ya uzun dönemde silah sağlayacak

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'deki PYD/PKK'lılara silah sağlayacaklarını açıkladı.

27.06.2017 - 17:01
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ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Almanya'ya yaptığı uçuş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mattis yaptığı açıklamada Rakka operasyonu sonrasında da Suriye'deki PYD/PKK'ya silah vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

ABD, PYD/ PKK'ya uzun dönemde silah sağlayacak

"GÖREVİN NEREDE VE NE ZAMAN OLACAĞINA BAĞLI"

Mattis, DEAŞ'ın yenilmesinden sonra verilen silahların geri alınması için Türkiye'ye güvence verilebileceğini ifade ederek, "Duruma göre bakacağız. Ancak bu; bir sonraki göreve ve zamana bağlı." diye konuştu.

ABD, PYD/ PKK'ya uzun dönemde silah sağlayacak

MATTİS VE IŞIK BRÜKSEL'DE BULUŞACAK

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın perşembe günü Brüksel'de bir araya gelerek bu konuları konuşması bekleniyor.

IŞIK'A MEKTUP YOLLAMIŞTI

Mattis'in daha önce Işık'a yolladığı mektupta; verilen silahların liste halinde her ay Türkiye'ye gönderileceğini belirtiliyor. Ayrıca DEAŞ yenilirse kayıt altındaki silah ve teçhizatlar geri alınacak.

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