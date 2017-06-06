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ABD Rakka operasyonuna başladı

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka şehrine operasyonun başladığını bildirdi.

06.06.2017 - 17:38
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Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin öncülük ettiği SDG’nin kasım ayında etrafını sarmaya başladığı Rakka şehrine yönelik operasyonu 6 Haziran itibariyle başlattığı kaydedildi.

OPERASYONA START VERİLDİ

Örgütün daha önce Münbiç ve Tabka ilçelerini DEAŞ terör örgütünün elinden aldığı hatırlatılan açıklamada, Tabka’nın alınması ile DEAŞ’ın Rakka’ya sıkıştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyon komutanı Korgeneral Steve Townsend, Rakka operasyonunun zor ve uzun olacağını ancak DEAŞ’ın halifelik fikrine önemli bir darbe vurulacağını ifade etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyon komutanı Korgeneral Steve Townsend, Rakka operasyonunun zor ve uzun olacağını ancak DEAŞ’ın halifelik fikrine önemli bir darbe vurulacağını ifade etti.

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