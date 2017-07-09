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ABD Rakka'da PYD'yi vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Rakka'da terör örgütü PKK/PYD'ye ait mevzilerini vurduğu iddia edildi.

09.07.2017 - 22:18
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ABD Rakka'da PYD'yi vurdu

AA muhabirinin Rakka'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Akrişi beldesine hava operasyonu düzenledi.

40 TERÖRİST ÖLDÜ

Bu sırada PKK/PYD mevzilerinin vurulduğu, bombardımanda yaklaşık 40 teröristin öldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Belde çevresinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/PYD arasında çatışmalar yaşandığını belirten kaynaklar, koalisyonun DEAŞ hedeflerine yoğun saldırı düzenlediğini aktardı.

48 SAATTE 23 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu arada, DEAŞ'ın kentteki uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyonun hava saldırılarında, son 48 saat içerisinde 23 sivilin öldüğü, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.

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