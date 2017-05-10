taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.945
USD
3,5870
EURO
3,9027
ALTIN
141,12
PETR
49,3700

ABD Rakka'da sivilleri bombaladı

ABD'nin öncülük ettiği koalisyon güçlerine ait savaş uçağı Rakka'da sivilleri bombaladı.

10.05.2017 - 16:58
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağının, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin Mansura beldesinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğü, 13'ünün yaralandığı bildirildi.

ABD Rakka'da sivilleri bombaladı

Mansura'da yerli aktivistlerden Hamza el Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyona ait bir savaş uçağının Rakka'nın 20 kilometre batısındaki Mansura beldesinde yerleşim yerini bombaladığını aktardı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 13'ünün de yaralandığını ifade eden Hasan, saldırıda 5 evin yıkıldığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü belirtti.

ABD Rakka'da sivilleri bombaladı

Koalisyona ait savaş uçaklarının 2 gün önce de Rakka'ya düzenlediği hava saldırısında 16 sivil yaşamını yitirmişti.



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

122
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

383
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

151
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

205
Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

57
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

135
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM