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ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD öncülüğündeki koalisyon PYD'li teröristlerle beraber, bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ı Rakka'dan çıkarmak için operasyon yapıyor.

09.06.2017 - 01:33
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ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

Suriye'de Rakka'dan gelen görüntülere göre, ABD sadece DEAŞ'lı teröristleri değil aynı zamanda sivilleri de hedef alıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon Rakka'yı vuruyor VİDEO

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA SİVİL VAR

Daha önce silah ve mühimmat desteğinin yanında havadan destek vereceğini de açıklayan ABD, operasyonları yoğunlaştırdı. Çok sayıda sivillerin DEAŞ'lı teröristlerin elinde tutsak olarak bilindiği Rakka'yı havadan bombaladılar.

'PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN ZAFERİ' OLARAK ADLANDIRILACAK

Bu şekilde Rakka'yı DEAŞ'lı teröristlerden devraldıktan sonra PYD'li teröristler sanki zafer kazanmış olarak gösterilecek.

ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

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