ABD: Rejim İHA'sını vurduk

Irak'ın başkenti Bağdat'tan video-konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlanan Ablay Dillon Irak ve Suriye'deki operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dillon, koalisyona bağlı güçlerin El Tanf yakınlarında tanımlanmış olan ayrışma bölgesi dışında devriye gezerken rejime ait olabileceğini düşündükleri bir İHA'nın saldırısına uğradığını söyledi.

REJİMİN SALDIRISINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Sözcü İHA'nın düşürüldüğünü aktardı.

Rejimle çatışma peşinde olmadıklarını ve devriye operasyonunu El Tanf bölgesinin güney ve doğusunda yapıldığını kaydeden Dillon "Rejim kuvvetleri uzun zamandan beridir ayrışma alanının kuzey batısındalar bizim devriye gezdiğimiz yerin tam tersi yönde." dedi.

İHA'nın ABD'nin MQ-1 Predator tipi İHA'larının ölçütlerinde olduğunu ifade eden Dillon İHA'nın nereden kalktığını ve ne amaçla bölgeye intikal ettiğini araştırdıklarını söyledi.

İKİ TAKTİKSEL ARAÇ VURULDU

Albay Dillon ayrıca İHA saldırısından önce gün içerisinde ayrışma bölgesine giren iki rejim yanlısı silahlı pikap tipi aracın da koalisyon uçaklarınca vurulduğunu ifade etti.

Saldırıda birden fazla rejim yanlısı askerin ölmüş olabileceğini ifade eden Dillon, saldırının değerlendirilmesine devam edildiğini ifade etti.

Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan silahlı gruplara bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti.