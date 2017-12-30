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ABD: Ruhani kaos ihraç eden bir ülke yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki yönetim karşıtı gösteriler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Nauert, Ruhani'nin ülkeyi kaos, şiddet ve kan ihraç eden bir ülkeye çevirdiğini belirtti.

AA | 30.12.2017 - 03:44..
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ABD: Ruhani kaos ihraç eden bir ülke yaptı

İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinde başlayan rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler, Kirmanşah'a da sıçradı. 'Hayat pahalılığı' gerekçesiyle düzenlenen gösteriler hakkında, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye protesto VİDEO

ABD: Ruhani kaos ihraç eden bir ülke yaptı

"İRAN LİDERİ ÜLKEYİ DOLANDIRICI BİR ÜLKE YAPTI"

Ülkenin farklı bölgelerindeki barışçıl gösteri haberlerini takip ettiklerini belirten Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, şunları kaydetti:

"İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

ABD: Ruhani kaos ihraç eden bir ülke yaptı

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