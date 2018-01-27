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ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, Rusya hakkında yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

İHA | 27.01.2018 - 00:51..
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ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

Rusya'nın Ukrayna'da istikrar bozucu eylemlerde bulunduğunu ve bu tavırların devam ettiğini iddia eden ABD Hazine Bakanlığı,  21 kişi ve 9 kuruma daha yaptırım uygulanacağını belirtti.

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

YAPTIRIM LİSTESİNDE RUS YETKİLİLER DE VAR

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini gösteren karar dahilinde 21 kişi ve 9 kuruma daha yaptırım uygulanacağı bildirilirken, yaptırım listesine alınan kişiler arasında üst düzey iki Rus yetkilinin de yer alması dikkati çekti.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanlığından Bakan Yardımcısı Andret Cherezov ve Operasyonel Kontrol ve Yönetim Departmanı Başkanı Evgeniy Grabchak'a yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

Bu yetkililerin, Alman mühendislik şirketi Siemens ve Rus PJSC Power Machines'in ortaklığında üretilen dört gaz türbininin kağıt üzerinde Rusya için alınarak Kırım'a gönderilmesinde rol oynaması nedeniyle listeye eklendiği belirtildi.

SİEMENS'E YAPTIRIM UYGULANMADI

Açıklamada, PJSC Power Machines ve Technopromexport LLC adlı şirketlere Rusya'nın Kırım işgalini güçlendirecek gizli türbin ticareti dolayısıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Türbinlerin Rusya yerine Kırım'a gönderileceğini bilmediğini savunan Siemens'e ise herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.

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