ABD, Rusya ile iki anlaşmayı askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta 2019 mali yılı için Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzaladı.

ABD'NİN EN YÜKSEK BÜTÇE PLANI

Planda ABD Savunma Bakanlığı'na 2022'den önce ani konvensiyonel saldırı kabiliyetini arttırması için bütçe ayrıldı. ABD'nin şimdiye kadarki en yüksek bütçe planında Rusya ile Soğuk Savaş sonrasında imzalanan Açık Semalar Anlaşması'nın askıya alınması talep edildi.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI İÇİN KAYNAK AYRILMAYACAK

Plana göre, ABD daha önce gerçekleştiğini ileri sürdüğü ihlaller için Rusya'ya ceza uygulanmadığı sürece Açık Semalar Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik hiçbir kaynak ayırmayacak. Askıya alma durumu ABD Başkanı, Kongre'ye Rusya'ya ihlaller için ceza verildiğini onaylamadığı sürece devam edecek.

AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI

Açık Semalar Anlaşması 1992 yılında imzalanmış ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu.

2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin askeri eylemleri ve orduları hakkında açıkça bilgi toplayabiliyordu.

ABD Haziran 2017'de Rusya'nın Baltık Denizi'nde anakara ile bağlantısı olmayan dışa kapalı yerleşim bölgesi Kaliningrad kenti üzerinde uçuşları yasaklayarak anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

START VE INF DE ASKIDA

Bütçe planında ayrıca 2010 yılında imzalanan START (Stratejik Silahların Azaltılması) anlaşmasının uygulanmasına yönelik kaynakların dondurulması da istendi.

Planda, Rusya'nın yeni stratejik silahlarının anlaşmaya uygun olup olmadığının incelenmesi talep edildi.

Plana göre, Trump, Rusya'nın elindeki yeni silahların anlaşma çerçevesinde değerlendirildiğine dair bir onay verene kadar bu alanda bir kaynak ayrılmayacak.

RUSYA'NIN INF'YE UYUP UYMADIĞINA DAİR RAPOR İSTEDİLER

Planda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) de askıya alındı. Plana göre, Trump, Ocak 2019'a kadar Rusya'nın INF'ye uyup uymadığına dair bir rapor sunana kadar bu anlaşmaya yönelik de bütçe harcaması yapılmayacak.

UKRAYNA'YA ÖLÜMCÜL SİLAH İÇİN 250 BİN DOLAR BÜTÇE TALEBİ

Plandaki bir diğer madde de Ukrayna'ya ölümcül silah yardımı yapılması oldu.

Planda, Ukrayna'daki savunma kuruluşlarında reform çağrısında da bulunuldu. Bu çerçevede Trump, 'Rusya saldırganlığına karşı koyulması amacıyla' Ukrayna'ya ölümcül silah gönderilmesi için 250.000 dolar bütçe ayrılmasını talep etti.

TÜRKİYE'NİN F-35 ALIMINI DURDURMAK İÇİN PLAN

Bütçe planında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması halinde F-35 alımını önlemek için bir savunma planı sunulması da öngörüldü.

Bütçe planında ABD Savunma Bakanı James Mattis'ten de Kongre'ye Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması halinde Washington'dan F-35 alımını önlemek için bir plan sunması istendi.

SEREBRENNİKOV: ABD'NİN SUÇLAMALARI ASILSIZ

Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması ve diğer anlaşmalara tam anlamıyla uyduğunu ve ABD'nin suçlamalarının asılsız olduğunu söyledi.

Serebrennikov, Rusya'nın yeni Sarmat balistik füzelerinin START anlaşması kapsamına girmediğini kanıtlamak için gerekli kanıtları sunabileceğini ifade etti.

RUS SENATÖR: AÇIK SEMALAR ANLAŞMASI'NI ASKIYA ALMASINA AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VEREBİLİRİZ

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç de ABD'nin yeni bütçe planı kapsamında Rusya ile Açık Semalar Anlaşması'nı askıya almasına aynı şekilde karşılık verebileceklerini söyledi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Klintseviç "Uzmanlarımız durumu inceleyecek. Anlaşmanın dondurulması bizim imkan ve güvenliğimizi kısıtlarsa aynı şekilde karşılık vermeye yönelik bir karar alınabilir." dedi.

"ABD ANLAŞMALARI BALTALAMAK İSTİYOR"

Rus senatör Konstantin Kosaçev de hukuki açıdan ABD'nin Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Rusya ile işbirliğini donduramayacağını, tüm anlaşmazlıkların anlaşma dahilinde bir komisyon tarafından çözüldüğünü ifade etti.

Kosaçev, Sarmat kıtalararası balistik füzelerinin de START anlaşmasına aykırı olmadığını, ABD'nin adımının Rusya ile olan anlaşmaları baltalamak ve sona erdirmeye yönelik olduğunu kaydetti.