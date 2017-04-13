ABD- Rusya ilişkileri kötüye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün Moskova'da Lavrov ve Putin'le bir araya geldi. Toplantının hemen ardından ABD ve Rus Dışişleri Bakanları bir basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden çekilmesine odaklanmasını eleştirerek Esad'ın gidişinin IŞİD'e yarayacağını söyledi. Lavrov, geçen hafta İdlib yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırının BM tarafından soruşturulması talebini de yineleyerek, soruşturma tamamlanmadan sorumluluğun Suriye hükümetine yüklenmemesi uyarısı yaptı.

İKİLİ İLİŞKİLERDE GÜVEN BUNALIMI

İki bakan sorunların yanında işbirliğinin devamı ve diyaloğun sürdürülmesinden yana oldukları mesajını da vurguladılar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sorunlara rağmen ortak çalışma umudunun hala mevcut olduğunu belirterek Rusya'nın her konuda ABD ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da iki ülke arasında güvenin düşük seviyelere gerilediğini belirterek, "Dünyanın iki büyük nükleer gücü bu tür bir ilişkiye sahip olamaz" diye konuştu.

"GÜVEN SEVİYESİ KÖTÜLEŞTİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme öncesinde Rus Mir televizyonuna bir açıklamada bulunarak, "Birlikte çalışma anlamında, özellikle de askeri alanda güven seviyesinin gelişmesinden ziyade kötüleştiğini söyleyebiliriz… Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığının kanıtları nerede? Ortada kanıt yok, ama uluslararası hukukun ihlali var. Bu ortadaki bir gerçek" ifadelerini kullanmıştı.