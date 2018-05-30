ABD: Rusya Kırım ve Ukrayna'dan çekilene kadar yaptırım var

Rusya'nın Ukrayna ve Kırım'dan çekilmesi gerektiğini belirten ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bu ülkeye uygulanan yaptırımlar, söz konusu şartlar yerine getirilene kadar devam edecek" dedi.

"RUSYA MİNSK ANLAŞMASI'NI UYGULAMALI"

Haley, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna'daki gelişmeleri görüştüğü toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetlerini ve Kırım'ı ilhakını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Rusya'nın, Ukrayna'daki ''çirkin faaliyetlerine'' son verinceye kadar ABD'nin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Haley, ''Rusya, Kırım'ı Ukrayna'ya bırakıp, Ukrayna'nın doğusundan çekilip, Minsk Anlaşması'nı uygulayıncaya kadar yaptırımlarımız devam edecek.'' dedi.

Haley, ayrıca Rusya'ya Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu yöndeki soruşturma için iş birliği yapması çağrısında bulundu.