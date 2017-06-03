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ABD, Rusya sınırına savaş uçağı gönderiyor

ABD'nin B-52 bombardıman uçakları, Rusya sınırında gerçekleştirilecek NATO tatbikatına yer alacak.

03.06.2017 - 10:52
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CNN, ABD Hava Kuvvetleri’nin Rusya sınır bölgesinde yapılan NATO tatbikatına katılmak için nükleer silah taşıyabilen birkaç B-52 stratejik bombardıman uçağını Avrupa’ya aktardığını açıkladı.

İNGİLTERE'DEKİ HAVA ÜSSÜNE YERLEŞTİRECEKLER

Haberde, bombardıman uçaklarının ve 800 askeri personelin, ‘Avrupa’da haziranda NATO müttefiklerinin katılımıyla yapılacak tatbikata destek vermek üzere’ İngiltere’deki bir hava üssüne yerleştirilecekleri belirtildi.

TATBİKAT BİRKAÇ NATO ÜLKESİNİN KATILIMIYLA YAPILACAK

CNN, tatbikatların Baltık Denizinde (Baltops-2017), Arktik bölgede ve (yakında Letonya’da başlayacak olan) Rusya sınır bölgelerinde (ABD’ye müttefik) birkaç NATO ülkesinin katılımıyla yapılacağını aktardı.

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