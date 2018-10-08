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ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

Suriye'de artan gerilim sürerken, başta ABD, Rusya ve İran olmak üzere birçok ülke Suriye'de üs kurma yarışına girdi. Bölgede ABD'ye ait 23, İran'a 16 ve Rusya'ya ait 12 askeri üs bulunuyor.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 09:40..
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Suriye’de iç savaşın ardından ülkeye yerleşen Rusya, İran ve ABD ve müttefikleri, ülkenin dört bir yanına askeri üs inşa etti. ABD, Rusya ve İran, Suriye’de üs kurma ve asker sayıları giderek artıyor.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

ABD ÜSLERİNİ ARTIRIYOR

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ikisi hava üssü, diğerleri ikmal, yakın destek ve operasyon üsleri olmak üzere 10 üssünün bulunduğu açıklanmıştı. Bölgeye büyük güç kaydıran ABD, buradaki gücünü sahadaki konumuna göre artırdı. Bölgedeki hava üslerinin sayısı 3’e çıkarılırken askeri noktaların sayısında iki kat artışa gidildi.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

ABD, Suriye’nin kuzeyinde daha önce PKK’nın uzantısı PYD’nin denetimindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke, Irak sınır hattındaki Tenef (ÖSO’nun kontrolünde) ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi karşısında yer alan Tel Abyad’da toplam 22 askeri üs kurmuştu. Yeni üsler kurmak için bölgeye malzeme, araç gereç ve silah sevkiyatını artıran ABD, kısa süre önce DAEŞ’tan temizlenen Deyr ez Zor kentinin doğu kırsalında yer alan Behra bölgesinde yeni bir hava üssü kuruyor.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

5 BİN ASKER VAR

PYD ve YPG’nin de içinde yer aldığı DSG’nin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren ABD, Fransa ve koalisyon ülkeleri askerlerinin toplam sayısının 5 bin dolayında olduğu ifade ediliyor.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

RUSYA'NIN ÜSLERİ

Suriye’de rejimin operasyonlarına havadan ve karadan destek veren Rusya’nın hava ve deniz üsleri yanı sıra çatışmalı bölgelerde geçici üsleri var. Rusya’nın Şam, Lazkiye, Halep Hama ve İdlib bölelerinde faaliyet gösterdiği 12 askeri üste rejimin askeri operasyonlarına destek veriyor.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

İRAN 16 ÜS İNŞA ETTİ

Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ek olarak İran’ın da rejimin talebi doğrultusunda Suriye’de üs sayısını artırması dikkat çekti. İran’ın Şam, Humus, Halep, Hama ve çatışmalı bölgelerde toplam 16 üs inşa ettiği bildirildi.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

TÜRKİYE'DE SURİYE'DE

Suriye savaşının başlaması sonrası bu ülkedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye ise son yıllarda sınır hattında operasyonlar gerçekleştirdi.

ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'de üs kurma yarışı

DAEŞ ve YPG’ye karşı sürdürülen operasyon kapsamında sınır kesiminde yer alan Suriye’nin Azez, Cerablus, El Bab, Aktarin ve Afrin’de denetimi ele geçirdi. İdlib bölgesinde ise Rusya ile varılan anlaşma kapsamında bölgede 12 gözlem noktası kurdu.

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