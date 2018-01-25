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ABD Rusya'yı Myanmar konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Rusya'nın Myanmar'a savaş uçağı satışını onaylamasının ülkedeki durumu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

AA | 25.01.2018 - 12:43..
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YPG'yi silahlandırarak teröre destek çıkan ABD, Myanmar'a savaş uçağı satışını onayladığı için Rusya'yı eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında, Rusya'nın Myanmar ordusuna savaş uçağı satışını onayladığını belirterek dünya genelinin Arakan Müslümanlarıyla ilgili krizin barışçıl şekilde çözülmesini istediğini vurguladı.

ABD Rusya'yı Myanmar konusunda uyardı

"OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Nauert, Rusya'nın Myanmar'a savaş uçağı satışını onaylamasının ülkedeki durumu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Rus savunma heyeti, bu hafta Myanmar'a yaptığı ziyarette, 3 Su-30 savaş uçağının orduya satışının onaylandığını duyurmuştu. Rus yetkililer, Myanmar'ın Rusya'dan gemi ve silah alma konusunda da istekli olduğunu açıklamıştı.

MYANMAR'DA ARAKAN ZULMÜ

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.



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