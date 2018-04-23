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ABD saldırısının kahramanı

ABD’de çıplak bir adamın bir dükkanı basıp çevreye ateş etmesi sonucu 4 kişiyi öldürdüğü saldırıda James Shaw Jr. isimli bir müşterinin, saldırgana tuzak kurarak, birçok insanı kurtardığı belirlendi.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 09:42..
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ABD'nin Tennessee eyaletinde dün, çıplak bir adamın waffle dükkanı basarak 4 kişiyi öldürdüğü saldırıda kahramanlık dolu bir ayrıntı ortaya çıktı.

ABD saldırısının kahramanı

KATİLE TUZAK KURDU

James Shaw Jr. isimli bir müşterinin, hayatını tehlikeye atarak, dükkandaki insanları kurtardığı ortaya çıktı. Çıplak saldırganın dükkanı bastığı esnada tuvalette olan Shaw, saldırganın ateş etmeyi bıraktığı an, saldırgana pusu kurup silahını ondan uzaklaştırdı.

ABD saldırısının kahramanı

Silahsız kalan saldırgan, bunun üzerine dükkandan kaçtı. Birçok kişinin hayatını kurtardığı için kahraman olarak adlandırılan James Shaw Jr. ise kolundan hafif şekilde yaralandı.

TAKDİR EDİLDİ

Shaw'un kahramanlığı ABD basınında da geniş yankı bulurken, kahraman sivili polis teşkilatı da takdir etti.

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