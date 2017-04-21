ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile atladığı ve sağ kurtulduğu kaydedildi.

UÇAK GEMİSİNE YAKLAŞIRKEN DÜŞTÜ

Donanmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kaza, uçak gemisinin 2'nci Hava Kanadına bağlı F/A-18E uçağının USS Carl Vinson'a son yaklaşmasını gerçekleştirirken meydana geldi. Olay şu anda soruşturuluyor. Pilot USS Carl Vinson'daki tıbbı ekip tarafından muayene ediliyor ve şimdilik görünür bir yaralanma söz konusu değil."

Açıklamada, pilotun Celebes Denizi'ni geçiş sırasında rutin devriye görevi yapan HSC-4 tipi kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldığı da ifade edildi.