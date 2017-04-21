taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6479
EURO
3,9030
ALTIN
151,07
PETR
51,6900

ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü

ABD'ye ait bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağının, Filipinler açıklarında düştüğü bildirildi.

21.04.2017 - 20:55
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen kazada uçağın pilotunun koltuk fırlatma yöntemi ile atladığı ve sağ kurtulduğu kaydedildi.

UÇAK GEMİSİNE YAKLAŞIRKEN DÜŞTÜ

Donanmanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kaza, uçak gemisinin 2'nci Hava Kanadına bağlı F/A-18E uçağının USS Carl Vinson'a son yaklaşmasını gerçekleştirirken meydana geldi. Olay şu anda soruşturuluyor. Pilot USS Carl Vinson'daki tıbbı ekip tarafından muayene ediliyor ve şimdilik görünür bir yaralanma söz konusu değil."

Açıklamada, pilotun Celebes Denizi'ni geçiş sırasında rutin devriye görevi yapan HSC-4 tipi kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldığı da ifade edildi.

ABD savaş uçağı Filipinler açıklarında düştü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

340
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

438
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

149
Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

33
Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

Ayrılık haberine Arzu Sabancı'dan ilk yorum

65
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

127
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM