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ABD savaş uçağından Rus bombardıman uçaklarına engelleme

Alaska açıklarında Amerikan F-22 Raptor savaş uçağının, TU-95 model iki Rus bombardıman uçağına engelleme yaptığını bildirildi.

05.05.2017 - 04:03
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asd

NORAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sözcü John Cornelio, Rus bombardıman uçaklarına iki jetin de eskortluk ettiğini ve uçakların uluslararası sularda olmasına rağmen Alaska'nın Point Hope kıyısına 80 kilometre kadar yaklaştıklarını kaydetti.

Rus uçaklarının Alaska kıyısına yaklaşması üzerine F-22 Raptor savaş uçağı tarafından engellendikleri ifade edilen açıklamada, 2015'ten bu yana ilk kez Rus bombardıman uçaklarına başka Rus jetlerinin eşlik ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI ALANDA ENGELLEME YAPILMADI

Daha sonra Rus A-50 tipi Mainstay gözetleme uçağının da aynı bölgede seyrettiği ancak uluslararası sularda seyrini sürdüren uçağa herhangi bir engelleme yapılmadığı ifade edildi.

NORAD Sözcüsü Cornelio, bu tür adımları beklediklerini, bunların çok sürpriz olmadığını ve Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçakların da zaman zaman Rusya ve Çin sınırına yaklaştığını dile getirdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

Nisan ayı ortasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki Amerikan F-22 Raptor tipi savaş uçağının, Rusya Hava Kuvvetlerine ait iki TU-95 tipi bombardıman uçağını Alaska yakınlarında engellediğini duyurmuştu. AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı sözcülerinden Binbaşı Gary Ross, engellemenin Alaska’nın Kodiak Adası'nın 160 kilometre uzağında meydana geldiğini ifade etmişti.

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