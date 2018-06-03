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ABD Savunma Bakanı: Çin'le aktif rekabete girebiliriz

James Mattis, Çin'in statüsü tartışmalı Güney Çin Denizi'nde füzeler konuşlandırmasına sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 04:06..
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Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan Mattis, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.

Çin'in bölgede füzeler konuşlandırdığını ve çevreyi sinyal kesme cihazlarıyla donattığını belirten Mattis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'in aksi yöndeki iddialarına karşın, tüm bu silah sistemlerinin bölgede konuşlandırılması, askeri açıdan yıldırma ve baskı amaçlı bir politikaya işaret ediyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı: Çin'le aktif rekabete girebiliriz

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE HAK İDDİALARI

Stratejik ve ticari önemi yüksek Güney Çin Denizi'nde Çin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanı: Çin'le aktif rekabete girebiliriz

Pekin yönetiminin bölgede bazı küçük adalar oluşturduğu ve askeri varlığını attırdığı biliniyor.

Çin geçen ay ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti.

ABD Savunma Bakanı: Çin'le aktif rekabete girebiliriz

"ABD ASKERİ, GÜNEY KORE'DEN ÇEKİLMEYECEK"

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis Singapur'daki güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, ABD'nin Güney Kore'deki askerlerini çekmeyeceğini söyledi.

James Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile 12 Haziran'da yapacağı görüşmede konunun gündemde olmayacağını belirtti.

Mattis ayrıca Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını istediklerini vurguladı.

ABD'nin Güney Kore'de yaklaşık 28 bin 500 askeri bulunuyor.

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