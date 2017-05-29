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ABD Savunma Bakanı: İnsanları gece uyutmayan benim

Bakan James Mattis, CBS televizyonunda yayınlanan Face The Nation programında John Dickerson’ın sorularını yanıtladı.

29.05.2017 - 11:21
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Mattis’in kendisine yöneltilen sorulardan birine verdiği cevap diğerlerinin önüne geçti.

ABD Savunma Bakanı: İnsanları gece uyutmayan benim

Mattis, Dickerson’ın “Sizi geceleri uyutmayan ne?” sorusuna beni uyutmayan hiçbir şey yok dedi ve ekledi: “İnsanları geceleri rahat uyutmayan benim.”

ABD Savunma Bakanı: İnsanları gece uyutmayan benim

‘WALTER WHITE DOKTRİNİ DİYEBİLİR MİYİZ?’

İkili arasındaki bu diyalog akıllara Breaking Bad dizisinin baş kahramanı Walter White’ın ünlü “Tehlikede değilim tehlike benim. Adamın birisi kapısını açınca vuruluyor ve senin aklına ben mi geliyorum? Hayır. Ben kapıyı çalanım.” repliğini getirdi.

ABD Savunma Bakanı: İnsanları gece uyutmayan benim

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