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ABD Savunma Bakanı: S-400 alımı bizi endişelendiriyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin S-400 almasının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

AA | 28.08.2018 - 20:10..
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ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"AKAR'LA ÇOK SAMİMİ MÜZAKERELERDE BULUNDUK"

Mattis, Türkiye ile ilgili bir soruya verdiği cevapta Ankara ile birçok konuda yakın çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Türkiye ile birçok konuda beraber çalışıyoruz. Türk Savunma Bakanı ile dün telefonda görüştüm. Çok samimi müzakerelerde bulunduk. Münbiç'teki durum da dahil önümüzdeki konular üzerinde çalışıyoruz. Eğitim ekipmanları Ankara'ya ulaştı. (Türk tarafı ile) Birlikte yapacağımız devriyeleri mümkün kılacak sürece yaklaşıyoruz. Yakında beraber bu devriyeleri gerçekleştireceğiz, bundan eminim. Bu tür konularda Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz."

"S-400 ALIMI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Aynı toplantıda Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma füze sistemlerini alıyor olmasıyla ilgili olarak da "Bu konudaki kararın Türkiye'ye ait olduğunu" ve "Bu füze sistemlerinin alınmasının kendilerini endişelendirdiğini" ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da ortak devriyelerin yakında başlaması için hazırlıkların sürdüğünü anlattı.

Dunford, terör örgütü YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten ne zaman tamamen ayrılacaklarıyla ilgili bir soruya ise "YPG unsurlarının çok büyük bölümü Fırat'ın doğusuna geçti. Münbiç'te az sayıda YPG mensubu kaldı. Münbiç'te etnik kökeni ne olursa olsun Münbiçliler tarafından güvenliğin ve yönetimin sağlandığından emin olana kadar (ilgili kişileri) güvenlik kontrollerinden geçirmeye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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