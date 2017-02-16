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ABD Savunma Bakanı'ndan Rusya'ya cevap

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya ile ABD'nin askeri alanda işbirliği yapmayacağını açıkladı.

16.02.2017 - 16:23
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ABD başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın ABD ile bağ kurma girişimi ile ilgili bir açıklama yaptı.

"RUSYA İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

ABD'nin Rusya ile askeri alanda hiçbir işbirliği yapmayacağını ifade eden Mattis, Trump'ın seçiminden sonra Rusya'nın bu konuda umutlanmaması gerektiğini belirtti.

"LİDERLERİMİZ ORTAK BİR YOL BULABİLİR"

Mattis, "Askeri seviyede işbirliği yapacak bir konumda değiliz. Ancak politik liderlerimiz birbiriyle temasa geçip ortak bir yol bulabilir." diye konuştu.

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