ABD Şayrat saldırısında hava üstünlüğünü F-22 ile sağladı

ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT) Komutanı Korgeneral Jeffrey Harrigian, Bağdat’tan video konferansla bağlandığı ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bölgede uzun zamandır konuşlu bulunan ABD’nin beşinci nesil hayalet özelliğine sahip F-22 savaş uçaklarının DEAŞ ile mücadelede nasıl bir görev aldığı sorulması üzerine Korgeneral Harrigian, uçakların özellikle de Suriye’de Rus ve rejim hava unsurlarının ABD’nin tanker ve insansız hava araçları gibi savunmasız unsurları tehdit etmesi durumunda müdahale edebilecek şekilde görev icra ettiğini söyledi.



Uçakların havadan havaya ve havadan karaya ateş kabiliyeti olmasından dolayı birden fazla rol üstlenebildiğini ifade eden ABD’li komutan F-22 uçaklarının Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nün vurulması sırasında da havadaki ve karadaki unsurları korumak üzere Suriye hava sahasında hava üstünlüğü sağlamada önemli rol oynadığını dile getirdi.

"EN İYİ ÖRNEĞİNİ ŞAYRAT'TA GÖRDÜK"

Kendisinin de bir F-22 uçağı kullandığını dile getiren Korgeneral Harrigian, şöyle konuştu:



“Özellikle de Suriye ve Rusya Entegre Hava Savunma Sistemlerinin ne yaptığı konusunda ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda bana inanılmaz bir kapasite sağlıyor. Bunun en iyi örneğini TLAM saldırısından (Şayrat Hava Üssü saldırısı) sonra havadaki harekatımıza geri dönmemiz gerektiği zamanda gördük. Ben diğer unsurlarımızın operasyonlarına geri dönmesi için ilk adımlara destek olmak üzere F-22 kullandım. Dolayısıyla uçaklar bir yandan hava unsurlarına karşı savunma görevi görürken aynı zamanda küçük çaplı bombalar atabildiği için karadaki müttefik kuvvetlerimize de destek sağlayabilecek bir role sahiptim.”

RUSYA İLE GÜVENLİ AYRIŞMA İLETİŞİMİNDE ARTIŞ

Geçen hafta rejim yanlısı kuvvetlerin Suriye’nin El Tanf bölgesine girmesi üzerine bölgede bulunan ABD kuvvetlerini tehdit ettiği gerekçesiyle vurulduğunu hatırlatan Korgeneral Harrigian söz konusu olaydan sonra Rusya ile kuvvetlerin ayrışması için kullanılan iletişim kanalını daha sık kullandıklarını ifade etti.

ABD'NİN 195 RAPTOR UÇAĞI VAR

Lockheed Martin tarafından üretilen F-22 Raptorlardan ABD ordusunun envanterinde sekizi test amaçlı olmak üzere 195 adet bulunuyor. Bir adedinin maliyeti 150 milyon dolar olan uçağın toplam program maliyetinin 66,7 milyar dolar olduğu biliniyor.

Öte yandan, konuyla ilgili AA'ya bilgi veren bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, söz konusu uçakların ilk kez Suriye’de aktif hava harekatına katıldığını ve uçakların 2014 Eylül ayından beri Suriye ve Irak’ta DEAŞ’a karşı kullanıldığını söyledi.