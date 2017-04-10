taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.240
USD
3,7285
EURO
3,9549
ALTIN
150,38
PETR
55,9200

ABD seçimlerini hack'lediği iddia edilen Rus yazılımcı tutuklandı

İspanyol polisi, ABD'deki başkanlık seçimlerini hack'lediği öne sürülen bir Rus vatandaşını tutukladıklarını açıkladı.

10.04.2017 - 21:44
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

7 Nisan'da gözaltına alınan Piotr Levaşov isimli Rus programcının, bugün tutuklanmasına karar verildi. ABD'nin Levaşov için iade talebinde bulunduğu belirtildi. Sanığın iade edilip edilmeyeceğine, İspanyol ulusal ceza mahkemesi karar verecek.

TRUMP'A YARDIMCI OLDU İDDİASI

Rus yazılımcı, Donald Trump'ın kazanmasına yardım edecek şekilde seçimleri hack'leme saldırılarında bulunmakla suçlanıyor. Siber güvenlik uzmanları ayrıca Levaşov'un, "spam mail" aracılığı ile çevrimiçi kimlik avı dolandırıcılığı yapan Peter Severa lakaplı şahısla da bağlantılı olduğunu iddia etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

395
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

236
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

120
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

176
AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

154
Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık

Soylu: Kahvehaneyi basan silahlı teröristleri yakaladık

199
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM