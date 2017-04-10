ABD seçimlerini hack'lediği iddia edilen Rus yazılımcı tutuklandı

7 Nisan'da gözaltına alınan Piotr Levaşov isimli Rus programcının, bugün tutuklanmasına karar verildi. ABD'nin Levaşov için iade talebinde bulunduğu belirtildi. Sanığın iade edilip edilmeyeceğine, İspanyol ulusal ceza mahkemesi karar verecek.

TRUMP'A YARDIMCI OLDU İDDİASI

Rus yazılımcı, Donald Trump'ın kazanmasına yardım edecek şekilde seçimleri hack'leme saldırılarında bulunmakla suçlanıyor. Siber güvenlik uzmanları ayrıca Levaşov'un, "spam mail" aracılığı ile çevrimiçi kimlik avı dolandırıcılığı yapan Peter Severa lakaplı şahısla da bağlantılı olduğunu iddia etti.