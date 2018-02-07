ABD Senatosu 2 yıllık bütçe planı üzerinde anlaştı

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, 2 yıllık bütçe planı üzerinde uzlaşma sağladıklarını Senato Genel Kurulunda açıkladı.

Federal harcamaları, yaklaşık 300 milyar dolar artıracak uzun vadeli bütçe planında, ABD Savunma Bakanlığına 160 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Yoksul çocuklara sağlık sigortası, doğal afetler, orta ve şiddetli ağrıyı kesmek için kullanılan ve opioid olarak adlandırılan ilaçlarla mücadele ve altyapı çalışmaları için finansman içeren partiler üstü bütçe planında savunma harici programlar için 128 milyar dolar bulunuyor.

McConnell, bütçe planına ilişkin konuşmasında, "Vardığımız anlaşma, yıllardır ilk kez askeri güçlerimize güvenlikleri için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlayacak." dedi.