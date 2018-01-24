ABD Senatosu, Trump'ın Fed Başkanı adayını onayladı

Nazlı Çelik: Ne yüce, ne asil bir ruh bu

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görevli memurlar, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup dua ederek iş başı yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

1 Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.

2 Hulusi Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler Şehit Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevabı alacaklar" dedi.

3 Nauert: Rusya, Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyor Rusya'nın "ABD'nin Suriye'deki tavırları Türkiye'yi operasyona itti" açıklaması hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "İki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

4 Şırnak'ta mevzilerde 4 adet EYP bulundu Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevziler arasına gizlenmiş 4 adet el yapımı patlayıcı tespit ederek imha etti.

5 Silah boş diyerek yüzüne sıktı canından oldu Sakarya'da yaşayan 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, elindeki tüfeği ailesine "Bakın dolu değil' dedikten sonra yüzüne tutarak tetiğe bastı. Ateş alan tüfek, Aslantürk'ün hayatına son verdi.

6 Beşiktaş'ta gece kulübüne silahlı saldırı Ortaköy'de bir gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı.