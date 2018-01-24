ABD Senatosu, Trump'ın Fed Başkanı adayını onayladı

Halen Fed'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Powell'ın adaylığı, Senatodaki oylamada 12'ye karşı 85 oyla kabul edildi.
Powell'ın görevi süresince 2012'den bu yana birlikte çalıştığı Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.
Jerome Powell
EN ZENGİN FED BAŞKANI OLACAK
Kısa süre sonra Fed'in direksiyonuna geçecek Powell'ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin Fed Başkanı olacağı anlamına geliyor.