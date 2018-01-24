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ABD Senatosu, Trump'ın Fed Başkanı adayını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell'ı onayladı.

AA | 24.01.2018 - 05:55..
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Halen Fed'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Powell'ın adaylığı, Senatodaki oylamada 12'ye karşı 85 oyla kabul edildi.

Powell'ın görevi süresince 2012'den bu yana birlikte çalıştığı Yellen'in yolunu izleyerek kademeli para politikasını sürdürmesi bekleniyor.

ABD Senatosu, Trump'ın Fed Başkanı adayını onayladı

Jerome Powell

EN ZENGİN FED BAŞKANI OLACAK

Kısa süre sonra Fed'in direksiyonuna geçecek Powell'ın servetinin, finans sektöründeki "başarılı" kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Powell'ın 1940'lardan bu yana en zengin Fed Başkanı olacağı anlamına geliyor.

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