ABD senatosu vergi indirim tasarısını onayladı

ABD Senatosu vergi indirimi yasa tasarısını Cumartesi günü onaylayarak Cumhuriyetçi parti ve Başkan Donald Trump'ı şirketler ve varlıklı ABD'lilerin vergilerini indirme hedefine bir adım daha yaklaştırdı.

Vergi indirimleri sıradan ABD'lilere vergi indirimi içerse de varlıklı ABD'liler ortalamaya bakıldığında daha fazla vergi indirimi alıyor.

SON AŞAMA: TEMSİLCİLER MECLİSİ

Senatoda onaylanan tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı ile uyumlu hale getirilip nihai halini alıp yasalaşacak.

ABD vergi sisteminde 1980'li yıllardan bu yana yapılacak en büyük değişiklikleri içeren yasa 20 trilyon dolar olan kamu borç yükünü gelecek 10 yılda 1.4 trilyon dolar artıracak. Cumhuriyetçiler yasanın zaten büyüyen ekonomiyi hızlandıracağını belirtiyorlar.

"İNSANLAR ÇOK MUTLU OLACAKLAR"

Trump Senato'da 49 aleyhte oya karşılık 51 oy ile kabul edilen tasarının ardından yaptığı konuşmada, "insanlar çok, ama çok mutlu olacaklar" dedi.

Trump nihai yasada kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20 ya da yüzde 22'ye indirileceğini belirtti.