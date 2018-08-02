ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

Terör örgütü üyesi papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmadığı için Süleyman Soylu ve Aldülhamit Gül'e yaptırım uygulayan ABD, şimdi de F-35'ler için hamle yaptı.

GÖZLER TRUMP'A DÖNDÜ

Senato, daha önce komisyondan geçen, 'Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanması' kararını yeniden gündeme taşıdı.

ABD Senatosu, yapılan Genel Kurul'da F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı.

F-35'ler için alınan kararın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın onaylaması gerekiyor.