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ABD Senatosundan Rusya'ya karşı yasa hazırlığı

Senatonun Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıran yasa tasarısını onaylayacak.

AA | 25.07.2018 - 08:58..
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıran ve "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurmayı öngören bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu bildirildi. Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez'in üzerinde çalıştığı tasarı ilerleyen günlerde oylamaya sunulacak.

"PUTİN'E ABD'Yİ KORUDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"

Senatörlerin ofislerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, söz konusu tasarıyla Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların uygulanmasında Kongrenin aktif rol almasının sağlanması ve Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirilmesinin amaçlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Vladimir Putin'in Amerikan gücü, etkisi ile iç ve dış güvenlik menfaatlerine meydan okuma niyetini açık ettiği gibi ABD olarak ulusumuzu savunacağımızı oldukça açık bir şekilde göstermeliyiz ve Rusya'nın geleceği için stratejik bir gereklilik olarak gördüğü Batı demokrasisini yıpratma çabalarına karşı koymada tereddüt etmemeliyiz." ifadesine yer verildi.

ABD Senatosundan Rusya'ya karşı yasa hazırlığı

Senatörlerin açıklamasında, tasarıda Rusya'nın enerji ve finans sektörünün yanı sıra Rus kamu borçlarına, oligarşisine ve siber faaliyetlerine yönelik ek yaptırımların bulunacağı kaydedildi.

"ULUSAL RUSYA TEHDİDİNE KARŞI KOYMA MERKEZİ"

Tasarıda, Rusya'nın ABD'de dezenformasyon yapmasına karşı konulması konusunda tedbirlerin yer alacağı bildirilen açıklamada, "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurulmasının teklif edileceği belirtildi.

ABD Senatosundan Rusya'ya karşı yasa hazırlığı

YARDIM ETME YETKİSİ

Açıklamada, ABD'nin NATO'dan çekilmesi için yönetimin Senatodan onay alması koşulunun tasarıda olacağının ifade edilmesi dikkati çekti. Ayrıca açıklamada, yönetime Rusya'ya karşı Avrupa'daki demokratik kurumlara yardım etme yetkisi verileceği de vurgulandı.

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