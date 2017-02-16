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ABD senatosundan zihinsel engellilere silah alma izni

Senato’dan 43'e karşı 57 oyla geçen tasarıdan 75 bin civarında zihinsel engellinin yararlanabileceği tahmin ediliyor

16.02.2017 - 00:41
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Obama, 2012’de 22 yaşındaki zihinsel rahatsızlığı bulunan Adam Lanza’nın Connecticut eyaletinde Sandy Hook İlkokuluna girip 20 öğrenci ve altı görevliyi öldürmesinden sonra bir Başkanlık Kararnamesi ile silah satışlarında Sosyal Güvenlik Kurumundan, silah alacak kişilerin ve onlara yakınlığı bulunanların arasında zihinsel rahatsızlığa sahip kişilerin isimlerinin istenmesi şartını getirmişti.

Özellikle de Cumhuriyetçi kanattan, düzenlemenin çok geniş olduğu ve engellileri damgaladığı savunulmuştu.

Obama’nın veto yetkisinden dolayı sunulmayan yasa tasarısı Beyaz Saray’a Cumhuriyetçi bir başkan gelince gündeme getirildiği belirtiliyor.

Senato’dan geçen tasarının, yasalaşması için Başkan Donald Trump tarafından imzalanmak üzere Beyaz Saray’a gönderildiği bildirildi.

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