ABD Sincar'da kalıcı olmaya niyetli

Türkiye'nin Menbiç'e girme kararı artık harekat aşamasına gelirken, diğer tarafta da Kandil kapılarındaki Türk askeri, Irak'taki terör varlıklarını da bitirmeye hazırlanıyor. PKK, sonunun yaklaşması ile paniğe kapılırken, bölgede son çare olarak ABD'den yardım istenmişti.

Sincar'da üstlenen ABD, PKK için yeni güvenlik yığınakları oluşturuyor.

KUVVETLİ YIĞINAK

Irak'ta terör örgütü PKK’nın çekildiği Şengal bölgesine yerleşen ABD askerlerinin bölgede kalıcı olarak bulunacağı belirtiliyor. Önceki gün, 120 kadar ABD askerinin Sincar'a ulaşarak burada bir üs kurma hazırlığına giriştiği ileri söylenirken, ABD'nin Sincar bölgesine daha fazla asker göndereceği ve daha kuvvetli yığınaklar oluşturmaya hazırlandığı belirtildi.

HAŞDİ ŞABİ BAHANESİ

ABD askerlerinin bölgedeki terör örgütü PKK’ya destek çıkmak için Şengal’e konuşlandırıldığı ileri sürülüyor. ABD askerlerinin bu bölgeye, “İran yanlısı Haşdi Şabi’nin etkinliğini azaltmak amacıyla yerleştirildiğini” açıklanırken, bu yığının Türkiye'nin Kandili çevrelemesinden sonra hızlandırılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Irak’ta yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. ABD, Irak’ta bulunan İran yanlısı güçlerin ülkeden ayrılması gerektiğini savunuyor. Sincar'daki ABD yapılanmasının ardından Bağdat yönetiminin de Sincar bölgesine birlikler gönderdiği ve bir üs kurma hazırlığı içine girdiği iddia edildi.