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ABD sınırında zorla göçmen çocuklara DNA testi

ABD'de Trump yönetimi Meksika sınırında ebeveynlerinden ayırarak bir merkezde tuttuğu göçmen çocuklara DNA testi yapma hazırlığı biyoetik tartışmaları alevlendirdi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 12:37..
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Trump yönetiminin sınırda ebeveynlerinden ayırılan çocukları yeniden birleştirmek için aldığı DNA testi kararı bu verilerin nasıl kullanacağı bakımından endişe yarattı.

ABD sınırında zorla göçmen çocuklara DNA testi

ÇOCUKLARA ZORLA DNA TESTİ

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi, salı günü gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Alex Azar'ın verdiği bilgilere göre sınırda ABD gözetimi altında tutulan yaklaşık 3 bin çocuğun DNA'larını analiz ediyor.

ABD'de Sağlık ve İnsan Hizmetleri'nin yönetmeliğine göre DNA testi akrabalık iddialarını doğrulamak için kullanılıyor. Ancak bu durumda mahkeme emriyle DNA testi 10 Temmuz'dan itibaren 4 yaşına kadar olan çocuklara, 26 Temmuz'dan itibaren ise 5-17 yaş arası çocuklara uygulanacak.

ABD sınırında zorla göçmen çocuklara DNA testi

NE İÇİN KULLANILACAĞI BİLİNMİYOR

Genetik gizlilik hakkı üzerine uzmanlaşan Mercatus Center'dan Jordan Reimschiesel, "Sadece ABD vatandaşları üzerinden konuştuğumuzda bile DNA testi aracılığıyla elde edilen genetik verilerle ne yapıldığına dair bir gözetim yok" dedi.

ABD sınırında zorla göçmen çocuklara DNA testi

Reimschisel ve diğer gizlilik hakkı savunucuları tarafından dile getirilen endişelerden biri ise DNA testi aracılığıyla elde edilen sağlık verileri sayesinde göçmen ailelerin ileride sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesi de var.

Aynı zamanda çocuklardan alınan DNA örneklerinin uygun şekilde korunmayacağı kaygıları da mevcut.

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