ABD Somali'deki saldırıyı kınadı

Beyaz Saray'dan, Mogadişu'daki bombalı saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Açıklamada, "ABD, 14 Ekim'de Somali'nin başkenti Mogadişu'da masum erkek, kadın ve çocukları hedef alan acımasız kitlesel cinayeti güçlü bir şekilde kınıyor. Başkentteki kamusal bir yerde düzenlenen iki saldırıda, aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu yüzlerce kişi öldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, ABD'nin teröre karşı mücadelede Somali hükümetinin yanında olduğu vurgulandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYISI 300'Ü AŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı yazılı açıklamayla ABD'nin, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıları kınadığını bildirmişti.

Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği açıklanmıştı.