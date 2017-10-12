ABD: Sovyet ajanları ellerinden yıldırım çıkarıyordu

ABD ordusu, duyudışı algılama ve uzaktan görü ile ilgili Stargate projesine ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.

"BEYİNLERİ ÜSTÜN İLETKEN"

Belgeler, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, 1990 yılında Sovyet ajanlarının beyinlerini ‘üstün iletken' olarak kullanarak ellerinden yıldırım topu çıkarabilmek gibi bir yeteneğinin olduğunu sandığını gösterdi.

Belgelere göre, 1990 yılında ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) bir üyesi Çin Bedensel Bilim Dergisi'nde yer alan, Sovyet Bilim ve Yaşam mecmuasından alınıp Çince'ye çevrilmiş bir makale ile ilgilendi.

"YALNIZCA ELLERİNİ KULLANARAK HASTA İYİLEŞTİRİYORLAR"

DIA üyesinin daha sonra Pentagon'un dosyaları ve Stargate programına eklemek için kendi diline yeniden çevirdiği makalede, üstün algılama yetenekleri olan ve yalnızca ellerini kullanarak hastalıkları doktorlardan daha iyi şekilde tespit ve tedavi edebilen kişilerden söz ediliyor.

"ELLERİNDEN YILDIRIM ÇIKARIYORLAR"

Bu kişilerin hastadan birkaç santim uzakta tuttukları elleri ile vücuttaki herhangi bir bölümde neler olduğunu algılayıp tedavi edebildiğinin ileri sürüldüğü makalede, beynin ‘üstün iletken' olarak kullanılıp, ‘özel gücü' olan bu kişilerin yalnızca konsantre olarak bir enerji kanalı yaratabildiği ve böylece ellerinden yıldırım çıkarabildiği de iddia ediliyor.

"‘ÖLÜLERİ DİRİLTEBİLİYORLAR"

Makaledeki iddialar Sovyet bilim insanlarının deri üzerinde yer alan bir elektrik güç kaynağını da keşfettiği ve bu kişilerin ölüleri dahi yeniden diriltebildiğine kadar ileriye götürülüyor.

Olağanüstü güçleri olan bu kişiler, kollarını solmuş yapraklar içine daldırıp birkaç dakika sonra ölü hücrelere yaşam enjekte ediyor ve bu sayede yapraklar yeniden canlılıklarına kavuşuyor.

Makalenin sonuna da, bu aleni insanüstü yeteneklere inanmayanlar ‘aptal' olarak nitelendiriliyor.