ABD Sovyetler ile yaptığı anlaşmadan ayrılacak

Amerika'da yapılacak seçimler öncesi Rusya ve Çin'in üzerine oynayan Trump, kararlarına bir yenisini daha ekledi.

"RUSYA ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile geçmişte imzaladıkları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan geri çekileceklerini duyurdu.



Trump, 1987 yılında SSCB ile imzalanan anlaşmadan çekilme nedenini ise Rusya’nın anlaşmayı ihlal etmesini gösterdi.

İKİ ÜLKEYEDE YASAK GETİREN ANLAŞMA

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalandı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.



