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ABD sözcüsünden Esad açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Easd rejiminin sivillere yönelik tutukkama ve işkenceler yaptığını söyledi

AA | 07.08.2018 - 09:06..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esad rejiminin sivillere karşı yaptığı saldırılarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Nauert, Suriye'de yaşananların uluslararası toplumun korkularının doğruladığını söyledi.

"REJİM SİVİLLERİ TUTUKLAYIP İŞKENCE EDİYOR"

Esad rejiminin sivillere yönelik yaptığı tutuklamaları ve işkencelere değinen Nauert, "Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor. Şu asla unutulamaz; şiddete başvurmaksızın özgürlük ve hak talep eden, siyasi değişim isteyen on binlerce Suriyeli sivil, rejim tarafından sistematik bir şekilde tutuklandı, işkence edildi." diye konuştu.

ABD sözcüsünden Esad açıklamaları

SORUMLU KİŞİLER HESAP VERECEK

ABD yönetiminin Esad rejiminin yaptıklarını kınadığını belirten Nauert, ABD'nin uluslararası toplumla çalışmalarını sürdürerek sorumlulara hesap verdireceğini ifade etti.

13 BİN 66 KİŞİ İŞKENCELERLE HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2011 yılından bu yana 13 bin 66 kişinin Esed rejimine bağlı güçlerin işkencelerine maruz kalarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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