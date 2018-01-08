ABD Sudan'ı kaygı duyulan ülkeler listesine ekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Aralık'ta ziyaret ettiği Sudan hakkında ABD'den bildiri yayımlandı. ABD, Sudan'ı "Özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine eklediği duyurdu.





"TÜRKİYE İLE OLAN YAKINLIĞIMIZIN BEDELİNİ ÖDERİZ"

Sudan hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, "Sevakin Adası yalnızca Türkiye'ye yatırım sahası olarak verilecek. Türkiye olan yakınlığımızın bedeli olacaksa bunu ödemeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

"ABD'NİN AÇIKLAMASI ÇELİŞİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin söz konusu açıklaması, uluslararası dini kurumların yöneticileri tarafından Sudan'a nispet edilen nitelemelerle çelişiyor. Canterbury Başpiskoposu Justin Welby geçen temmuz ayında, Avrupa Birliği Dini Özgürlüklerden Sorumlu Komisyonu Üyesi Jan Figel de geçen mart ayında Sudan'ı ziyaret etti ve söz konusu kişiler, hükümetin dini özgürlükleri garanti altına aldığını vurguladılar. Ayrıca ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın geçen kasım ayında başkent Hartum'daki bir camide çeşitli dini liderlere yaptığı konuşma da dini özgürlüklerin garanti altında olduğunun göstergesi."





"DİNİ ÖZGÜRLÜK SAĞLIYORUZ"

Sudan'ın, ülke çapında 844 kilise, 319 eğitim kurumu ve 173 kültür merkezi ile vatandaşlarına ve ülkede yaşayan herkese dini özgürlüklerini yerine getirme imkanı sağladığı kaydedilen açıklamada, bu konuda gerçeklerin açığa kavuşması için de diyaloğa hazır olunduğu belirtildi.

LİSTEDE BULUNAN ÜLKELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 4 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamayla, 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası'nda çeşitli düzenlemelere giderek Pakistan'ı "Özel İzleme" listesine aldıklarını duyurmuş, aynı yasa içerisinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Myanmar, Çin, Eritre, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı da "Özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine eklediklerini aktarmıştı.

Açıklamada, "Bu düzenlemeler, belirtilen ülkelerdeki dini özgürlüklere saygıyı artırmayı amaçlamaktadır. Listedeki bazı ülkelerin dini özgürlükler konusunda kendilerini geliştirmeye çalıştığının farkındayız, bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve diyaloğu geliştirmek istiyoruz." ifadesine yer verilmişti.