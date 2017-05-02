ABD, Suriye operasyonunu akşam yemeğine benzetti

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkesinin Suriye'deki Şayrat Havaüssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurması ile ilgili açıklamalar yaptı.

"SALDIRI AKŞAM YEMEĞİ EĞLENCESİYDİ"

Saldırı sırasında Trump'ın Florida'daki resortu Mar-A-Lago'da ABD Başkanı ile birlikte olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı, "Tatlı yeni servis edilmişti. Başkan, Çin Başkanı Şi'ye kendisine söylemek istediği bir şey olduğunu söyledi. Bu Suriye'ye fırlatılan 59 füzeydi. Akşam yemeği eğlencesiydi. Bu saldırının Başkan'a hiçbir maliyeti olmadı." ifadelerini kullandı.