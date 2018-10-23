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ABD Suriye'de cami vurdu

DSG'nin DEAŞ'tan kaçarak bölgesini teslim etmesinin ardından ABD koalisyonu da teröristlere diş geçiremedi. DEAŞ'la savaşamayan ABD güçleri, bir camiyi vurdu.

AA | 23.10.2018 - 09:13..
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Suriye'nin Deyrizor kentinde camiyi vuran ABD güçleri, son 3 günde 65'ten fazla sivili öldürdü.

DEAŞ militanlarının camilere saklandığını iddia eden Pentagon sözcüsü, teröristlerle mücadele etmek yerine camiyi vurduklarını itiraf etti.

ABD Suriye'de cami vurdu

GÜNAH ÇIKARMAK İÇİN "DEAŞ CAMİLERİ KULLANIYOR" DEDİ

ABD öncülüğündeki koalisyonun, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir camiyi daha hedef aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, bu sabah koalisyonun Deyrizor'un Süse beldesinde DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduğunu, binalardan birinin bir cami olduğunu açıkladı.

DEAŞ'ın camiyi mevzi olarak kullandığını savunan Manning, "DEAŞ kasten bir yapıyı komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığında, bu onun korunacak yapılar statüsünü kaybetmesine neden olur. Bu, DEAŞ'ın camileri suistimal ettiği, kara savaşı kurallarını ihlal ettiği ve camilerin hedef olmasına neden olduğu ikinci saldırı oldu." dedi.

ABD Suriye'de cami vurdu

TERÖRİST VAR DEDİKLERİ YERDE 16 SİVİL ÖLDÜ

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirmişti.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca DEAŞ ve YPG/PKK'nin çatıştığı Heccin'de önceki gün bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

ABD Suriye'de cami vurdu

3 GÜNDE EN AZ 65 SİVİL CAN VERDİ

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları perşembe günü de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil hayatını kaybetmişti. Çarşamba günü de aynı beldeye saldıran koalisyon uçakları, 13 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Koalisyon uçaklarının 3 günde Süse ve Heccin'de 4 noktaya düzenlediği hava saldırılarında 65 sivil yaşamını yitirdi.

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