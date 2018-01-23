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ABD Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği operasyona ilişkin Türkiye ile birlikte çalışarak 'güvenli bölge' oluşturmayı umduklarını belirtti.

REUTERS | 23.01.2018 - 09:23..
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ABD Suriye'nin Afrin ve çevresinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yakın takibini sürdürüyor. Resmi temaslar için Paris'te bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye ile birlikte çalışarak "güvenli bölge" oluşturmayı umduğunu belirtti.

ABD Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor

GÜVENLİ BÖLGE VURGUSU

Tillerson'ın güvenli bölge konusunda, "İhtiyacınız olabilecek güvenli bölgeyi oluşturmak için birlikte çalışıp çalışamayacağımızı görelim." ifadelerini kullandığı belirtildi..

Tillerson ayrıca "Bu nedenle Türklerle ve bölgedeki bazı güçlerle bu durumu nasıl istikrara kavuşturabileceğimiz ve Türkiye'nin güvenlik konusundaki meşru kaygılarını nasıl karşılayabildiğimiz konusunda görüşmeler yapıyoruz." dedi.

ABD Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor

BEYAZ SARAY'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sınır ötesi operasyonuna ilişkin itidal çağrısında bulunarak, operasyonun insani krizin şiddetlenmesine ve istikrarlı bir bölgenin karışıklığa itilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Suriye'de Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'den askeri eylemleri ve söylemlerinde itidal göstermesini, operasyonlarının kapsam ve süresinin sınırlı olmasını, insani yardımın devam etmesini sağlamasını ve sivil kayıplardan kaçınmasını istiyoruz." dedi.

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