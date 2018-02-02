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ABD: Suriye'de yeni kimyasal silahlar gelişiyor olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Suriye'de rejimin yeni kimyasal silahlar geliştirmekte olabileceğini söyledi.

AA | 02.02.2018 - 23:51..
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ABD: Suriye'de yeni kimyasal silahlar gelişiyor olabilir

Suriye'nin yeni kimyasal silah üzerinde çalıştığı yönünde çıkan haberleri değerlendiren ABD'li yetkili, "Suriye'de rejim uluslararası topluma hesap vermekten ve sorumluluklardan kaçmak için yeni bir çeşit kimyasal silah cephanesi yapıyor olabilir." şeklinde konuştu.

ABD: Suriye'de yeni kimyasal silahlar gelişiyor olabilir

"YERDEN FIRLATMALI ROKETLER DAHİL"

"Açık kaynaklara göre bu silahlar Suriye'de daha önce kullanılmayan farklı bir ulaştırma mekanizması kullanıyor" ifadesine yer veren yetkili, "Buna yerden fırlatmalı roketler ve el bombaları da dahil." diye konuştu.

Yetkili, Doğu Guta'da bu hafta gerçekleşen kimyasal saldırının son 30 günde üçüncü saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sadece devam etmekte olan saldırılara yeni bir örnekti." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de son saldırıdaki belirtilerin daha öncekilerden farklı olduğunu dile getiren yetkili, ülkede rejimin hala kimyasal silahlar bulundurmasından kaygı duyduklarını söyledi.

ABD: Suriye'de yeni kimyasal silahlar gelişiyor olabilir

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