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ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki uzun vadeli politik çözüm arayışlarında terör örgütü PYD’nin de masada yer alması gerektiğini savundu.

AA | 11.01.2017 - 00:46
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ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor

Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Suriye’de siyasi geçiş dönemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Toner, Suriye’deki iç savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çözüm arayışlarının "tek çözüm" yolu olduğunu düşündüklerini belirterek, "(Barış görüşmelerinde) Kimin yer alacağı, ilgili gruplara ve Suriye halkına kalmış." değerlendirmesinde bulundu.

Toner, terör örgütü PYD’yi işaret ederek, "Suriyeli Kürtler de bu sürece dahil olmalıdır." diye konuştu.

"PYD'nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Toner, "Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır." dedi.

"PYD'NİN SESİNİN DUYULMASI GEREKİYOR"

Toner, "PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye'deki uzun vade çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Toner, ABD’nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye silah vermediği yönündeki sözlerini de tekrar etti.

PYD'YE SİLAH VERMEDİK YALANINI TEKRARLADI

Bu sözlerinin üzerine ise Toner’e ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın ABD Senatosunda yaptığı bir konuşmasında Pentagon’un PYD’ye silah verdiğini kabul ettiği hatırlatıldı. Toner, Carter’ın açıklamalarının yanında olmadığını belirterek, "silahların PYD’ye verilmediği yönündeki sözlerini" yineledi.

"EĞER PYD, PKK DEĞİLSE ONLARA NEDEN SİLAH VERMİYORSUNUZ"

Terör örgütü PKK ve PYD'yi "farklı gruplar" olarak değerlendiren Toner, "Eğer PYD, PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz?" şeklindeki soruya net bir cevap vermekten kaçındı.

Toner, PYD'nin diğer bir terör örgütü DAEŞ'e karşı "önemli bir güç" olduğu yönündeki sözlerini tekrar ederek, "Türk hükümetinin PYD ile ilgili hassasiyetini göz önünde bulunduruyoruz." şeklinde konuştu.

"BU YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yeni bir şey değil; PYD'nin de masada olması gerekiyor." sözleriyle Toner'in değerlendirmesini savundu.

Yetkili, "Açıklamak gerekirse, uzun vade çözüm için PYD’nin masada olması gerekiyor. Bu, önümüzdeki hafta Cenevre’de olacakları anlamına gelmiyor; ama uzun vadede masada yer almaları gerekiyor. Daha önce de karşı değildik. PYD güvenlik kontrollerinden geçmiş bir grup değil. Bu yüzden daha önceki toplantılarında yer almadı. Biz PYD’nin yer almasını her zaman destekledik." ifadelerini kullandı.

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