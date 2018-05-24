taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.138
USD
4,7015
EURO
5,5185
ALTIN
197,22
PETR
78,7500

ABD: Suriye'deki eğit-donata fon ayırmayı kısıtlıyoruz

PKK'nın sahibi ABD, resmi kayıtlarda görünmesi için PKK'ya eğit - donat fonu vermeme kararı aldı. Alınan kararda, SDG'nin inceleneceği de belirtildi.

AA | 24.05.2018 - 23:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD: Suriye'deki eğit-donata fon ayırmayı kısıtlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK'ya fon ayırmayı keseceklerine dair söz veren ABD, Pentagon'un bütçe ayarlamasında Suriye'deki gruplara sağlanacak eğit-donat fonuna yönelik sınırlama getirildiğini duyurdu.

ABD: Suriye'deki eğit-donata fon ayırmayı kısıtlıyoruz

EĞİT - DONAT İÇİN FON VERİLMEYECEK

Savunma bütçesi yasa tasarısında dikkat çeken bir diğer detay ise Suriye’deki gruplara sağlanacak olan eğit-donat fonuna yönelik sınırlama oldu.

Tasarıda, ABD yönetiminin Kongre'ye Suriye’deki faaliyetlerle ilgili kapsamlı bir rapor sunana kadar Suriye’deki eğit-donat programı için ayrılan fonun verilmemesi şartı dikkat çekiyor.

ABD: Suriye'deki eğit-donata fon ayırmayı kısıtlıyoruz

SDG İÇİN RAPOR İSTEDİLER

Tasarı, söz konusu raporda “bu yardımı alan güçlerin, geçmişleri, bağlantıları ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliği yapma geçmişleri dahil durumunun değerlendirilmesini” öngörüyor.

İstenen raporda, Suriye’de eğit-donat programı fonundan faydalanacak grupların SDG adını kullanan YPG/PKK ile iş birliğinin değerlendirilmesinin talep edilmesi dikkat çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM