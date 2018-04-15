ABD: Suriye'den çekilmiyoruz

Suriye'de Beşşar Esad'ın kimyasal silahla sivilleri öldürmesiyle birlikte Amerika, İngiltere ve Fransa, başkent Şam ve Humus'u füzeleriyle vurdu.
Rejimin kimyasal silah ürettiği tesisleri hedef alan 3 ülke, Suriye'ye gözdağı vererek, tepkilerini gönderdiği füzelerle gösterdi.
ABD, FRANSA VE İNGİLTERE TEYAKKUZDA
Akdeniz üzerinden saldırıyı gerçekleştiren 3 ülke bölgede savaş filolarını bulundurmaya devam ederken, ABD'den yeni açıklama yapıldı.
ABD: HEDEFLER BİTENE KADAR SURİYE'DEYİZ
ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, hedefler tamamlanana kadar Suriye'den çekilmeyeceklerini söyledi.