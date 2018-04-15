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ABD: Suriye'den çekilmiyoruz

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, hedefler tamamlanana kadar Suriye'den çekilmeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 16:29..
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Suriye'de Beşşar Esad'ın kimyasal silahla sivilleri öldürmesiyle birlikte Amerika, İngiltere ve Fransa, başkent Şam ve Humus'u füzeleriyle vurdu.

Rejimin kimyasal silah ürettiği tesisleri hedef alan 3 ülke, Suriye'ye gözdağı vererek, tepkilerini gönderdiği füzelerle gösterdi.

ABD, FRANSA VE İNGİLTERE TEYAKKUZDA

Akdeniz üzerinden saldırıyı gerçekleştiren 3 ülke bölgede savaş filolarını bulundurmaya devam ederken, ABD'den yeni açıklama yapıldı.

ABD: HEDEFLER BİTENE KADAR SURİYE'DEYİZ

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, hedefler tamamlanana kadar Suriye'den çekilmeyeceklerini söyledi.

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