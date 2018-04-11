ABD, Suriye'ye operasyon için hazır

Suriye Duma'da Beşşar Esad rejiminin kimyasal silahla 80 sivili öldürmesiyle birlikte Amerika harekete geçti.

SAVAŞ FİLOSU AKDENİZ'DE

ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in Suriye'ye yönelik harekat planları netleşirken, ABD'nin dev gemileri 5 ve 6'ıncı filolar Akdeniz'e doğru yola koyuldu.

TRUMP: RUSYA, FÜZELERE HAZIRLAN

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'yle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek, hepsi yeni ve akıllı füzeler. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın." dedi.

"ORDU HAZIR"

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye olası bir operasyon için "Ordu, operasyona hazır, askeri seçenekleri Başkan'a sunmaya da hazırız." şeklinde konuştu.